HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Naik ke 7.502 Jelang Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |09:54 WIB
IHSG Dibuka Naik ke 7.502 Jelang Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 7.502 pada hari ini Selasa (5/8/2025). 

Sempat diuji aksi jual, IHSG masih bertahan naik 0,67 persen ke 7.514,68 dalam semenit pertama.

Sebanyak 267 saham menguat, 121 melemah, dan 568 lainnya stagnan.

1. Nilai Transaksi

Nilai transaksi awal menyentuh Rp807,3 miliar, dengan volume 1,15 miliar lembar saham.

LQ45 naik 0,67 persen ke 793,03, JII tumbuh 0,44 persen ke 526,76, IDX30 menanjak 0,63 persen ke 414,34, dan MNC36 menguat 0,53 persen ke 317,67.

Sebagian besar sektor berada di zona hijau, tersisa sektor kesehatan yang turun.

 

