IHSG Berakhir Turun 73 Poin ke Level 7.464

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada perdagangan hari ini. IHSG turun 73,12 poin atau 0,97% ke 7.464,65.

Pada penutupan perdagangan, Senin (4/8/2025), terdapat 347 saham menguat, 332 saham melemah dan 277 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,8 triliun dari 28,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,14% ke 787,75, indeks JII turun 2,49% ke 524,44, indeks IDX30 melemah 0,12% ke 411,75, dan indeks MNC36 menguat 0,01% ke 316,01.

Untuk indeks sektoral, di antaranya energi turun 1,30%, konsumer non-siklikal melemah 0,47%, konsumer siklikal naik 0,90%, keuangan turun 0,25%, infrastruktur naik 0,58%, properti menguat 0,49%, bahan baku turun 1,55%, transportasi menguat 0,17%, industri naik 1,06%, teknologi naik 1,15%, dan kesehatan naik 1,99%.