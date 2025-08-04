Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Berakhir Turun 73 Poin ke Level 7.464

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:51 WIB
IHSG Berakhir Turun 73 Poin ke Level 7.464
 IHSG turun 73,12 poin atau 0,97% ke 7.464,65. (Foto :Okezone.com/Freepi
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada perdagangan hari ini.  IHSG turun 73,12 poin atau 0,97% ke 7.464,65.

Pada penutupan perdagangan, Senin (4/8/2025), terdapat 347 saham menguat, 332 saham melemah dan 277 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,8 triliun dari 28,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,14% ke 787,75, indeks JII turun 2,49% ke 524,44, indeks IDX30 melemah 0,12% ke 411,75, dan indeks MNC36 menguat 0,01% ke 316,01.

Untuk indeks sektoral, di antaranya energi turun 1,30%, konsumer non-siklikal melemah 0,47%, konsumer siklikal naik 0,90%, keuangan turun 0,25%, infrastruktur naik 0,58%, properti menguat 0,49%, bahan baku turun 1,55%, transportasi menguat 0,17%, industri naik 1,06%, teknologi naik 1,15%, dan kesehatan naik 1,99%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181567//ihsg_ditutup_menguat-vw6l_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181514//purbaya-r6eJ_large.jpg
Dirut BEI Akui sejak Purbaya Jadi Menkeu IHSG Catat Rekor Tertinggi 6 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181505//pertumbuhan_ekonomi-UXBa_large.png
IHSG Sesi I Turun ke 8.203 Usai Ekonomi RI Melambat ke 5,04%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181458//ihgs-DsjL_large.jpg
Investor Menanti Data Ekonomi Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181452//ihsg-jVeK_large.jpg
IHSG Turun 0,34% ke Level 8.213 di Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181294//ihsg_dibuka_menguat-n8dw_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.241
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement