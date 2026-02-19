Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Perdagangan Menguat ke Level 8.357

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |09:30 WIB
IHSG Awal Perdagangan Menguat ke Level 8.357
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan pagi ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan pagi ini, Kamis (19/2/2026), naik 0,33% ke level 8.357.

Pada pembukaan ini, volume perdagangan tercatat sebesar 1,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp1 triliun, dan frekuensi perdagangan mencapai 138 ribu kali. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp15,1 triliun.

Sebanyak 307 saham mengalami kenaikan, 163 saham melemah, dan 488 saham lainnya stagnan atau tidak berubah pada pembukaan kali ini.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Royaltama Mulia Kontraktorindo (RMKO) yang menguat 24,69%, diikuti Pinnacle Persada Investama (XPSG) naik 24,26%, dan Indospring (INDS) naik 20,29%.

Sementara itu, dari sisi top losers, ada Hillcon (HILL) yang terkoreksi 14,71%, disusul Rockfields Properti Indonesia (ROCK) melemah 14,06%, dan Indo Premier Investment Management (XIML) turun 13,33%.

Dari sisi sektoral, sektor energi menguat 1,16%, sektor non-siklikal naik 0,19%, dan sektor siklikal menguat 0,63%.

 

