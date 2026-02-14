IHSG Sepekan Melesat 3,49% ke Level 8.212, Volume dan Kapitalisasi BEI Ikut Menguat

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan saham di selama periode 9–13 Februari 2026 mayoritas ditutup positif, di antaranya transaksi harian hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks saham melesat 3,49% sehingga ditutup pada level 8.212,271 dari posisi 7.935,260 pada pekan lalu.

Mengutip data BEI, Sabtu (14/2/2026), peningkatan tertinggi terjadi pada volume transaksi harian Bursa pada pekan ini, yaitu sebesar 4,73% menjadi 45,24 miliar lembar saham dari 43,20 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Kemudian, kapitalisasi pasar BEI mengalami kenaikan sebesar 3,83% menjadi Rp14.889 triliun dari Rp14.341 triliun pada sepekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi harian turut meningkat sebesar 0,37% menjadi 2,74 juta kali transaksi, dari 2,73 juta kali transaksi pada pekan lalu.