MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI di Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan

MADIUN – MNC Sekuritas terus berekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia melalui kolaborasi pendirian Galeri Investasi dengan institusi pendidikan, salah satunya dengan meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Institut Studi Islam Muhammadiyah (ISIMU) Pacitan.

Peresmian ini dihadiri oleh Deputi Kepala Kantor OJK Kediri Dyah Purnamasari, Kepala Wilayah BEI Jawa Tengah 2 dan Madiun Raya M. Wira Adibrata, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ISIMU Pacitan Muhammad Rizal Shalahuddin, serta Branch Manager MNC Sekuritas Solo Fitri Hastuti.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan bahwa peresmian Galeri Investasi BEI di ISIMU diharapkan semakin memperluas jangkauan point of sales MNC Sekuritas sekaligus berkontribusi dalam peningkatan literasi dan inklusi pasar modal di Tanah Air.

“Dengan diresmikannya Galeri Investasi (GI) BEI di ISIMU, jumlah GI BEI binaan MNC Sekuritas kini bertambah menjadi 129 Galeri Investasi yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 73 GI Konvensional, 20 GI Syariah, 28 GI Edukasi, dan 8 GI Digital,” tulis Susy.

Ketua LPPM ISIMU Pacitan Muhammad Rizal Shalahuddin menyampaikan bahwa investasi bukan tentang seberapa besar modal yang dimiliki, tetapi tentang keberanian memulai dan konsistensi belajar. Menurutnya, investasi dapat dimulai dari nominal kecil, memahami risikonya, dan menjadikannya sebagai bagian dari perencanaan masa depan, bukan sekadar tren.

“GI diharapkan tidak hanya menjadi pusat edukasi pasar modal, tetapi juga wadah pembelajaran praktis, riset, dan pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang investasi. Ke depan, semoga GI mampu melahirkan generasi muda yang cerdas finansial, investor yang berintegritas, serta mampu mengambil keputusan ekonomi secara bijak dan bertanggung jawab,” ujarnya.