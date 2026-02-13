Sambut Imlek 2026, MNC Sekuritas dan Ciptadana Asset Management Hadirkan Promo Pacu Hoki di Tahun Kuda

JAKARTA - MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Ciptadana Asset Management dengan menghadirkan promo “Pacu Hoki di Tahun Kuda” di aplikasi online trading MotionTrade. Total bonus cashback dari promo ini senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Investor wajib melakukan pembelian salah satu dari produk reksa dana Ciptadana Asset Management senilai minimum Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di aplikasi MotionTrade dan tidak melakukan penjualan hingga periode penilaian berakhir. Adapun produk reksa dana yang diikutsertakan dalam promo ini adalah:

* Cipta Syariah Balance

* Cipta Dinamika

* Cipta Saham Unggulan Syariah

* Cipta Saham Unggulan

* Cipta Syariah Equity

* Rencana Cerdas

* Cipta Andalan Ekuitas

* Cipta Sakura Equity

Investor berkesempatan untuk mendapatkan bonus cashback berupa unit penyertaan reksa dana Cipta Dana Cash senilai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) investor pertama yang beruntung. Periode promo berlangsung dari 13 Februari 2026 - 27 Februari 2026. Adapun periode penilaian hingga 29 Mei 2026. Jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan cashback unit penyertaan dari Ciptadana Asset Management! Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoCAM4