IHSG Sesi I Melemah ke 8.259

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,38 persen ke 8.259 pada sesi I perdagangan Kamis (12/2/2026).

Total volume transaksi tercatat 25,1 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp14,2 triliun. Sebanyak 300 saham menguat, 386 saham melemah, dan 272 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 turun 0,43 persen, IDX30 menguat 0,01 persen, MNC36 menguat 0,02 persen, serta indeks JII menguat 0,16 persen

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat seperti energi, properti, bahan baku, transportasi industri. Sementara yang melemah ada konsumer non siklikal, keuangan, konsumer siklikal, industri, infrastruktur, teknologi, kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI), PT Leyand Internasional Tbk (LAPD), dan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA).