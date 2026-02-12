Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Sesi I Melemah ke 8.259

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |12:30 WIB
IHSG Sesi I Melemah ke 8.259
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,38 persen ke 8.259 pada sesi I perdagangan Kamis (12/2/2026).

Total volume transaksi tercatat 25,1 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp14,2 triliun. Sebanyak 300 saham menguat, 386 saham melemah, dan 272 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 turun 0,43 persen, IDX30 menguat 0,01 persen, MNC36 menguat 0,02 persen, serta indeks JII menguat 0,16 persen

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat seperti energi, properti, bahan baku, transportasi industri. Sementara yang melemah ada konsumer non siklikal, keuangan, konsumer siklikal, industri, infrastruktur, teknologi, kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI), PT Leyand Internasional Tbk (LAPD), dan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/278/3201173//bei-hnJ1_large.jpg
Upaya BEI Bangkitkan Pasar Modal usai Market Crash dan Trading Halt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/278/3201144//ihsg-u3gJ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat di Level 8.295
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/278/3201083//bei-Lvhk_large.jpg
Ini Kata BEI soal Prabowo Marah Besar saat IHSG Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/278/3201081//hashim-bxRN_large.png
Prabowo Pantau Ketat IHSG, Hashim Ingatkan Petinggi BEI-OJK: Saya Serius!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/278/3201075//hashim-5B8G_large.png
Hashim Sebut Prabowo Marah Besar saat IHSG Anjlok: Kehormatan Negara Kita Dipertaruhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/278/3201064//bei-Skeq_large.jpg
BEI Kembali Bertemu MSCI, Ini 4 Rencana Aksi Perkuat Pasar Modal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement