Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Benarkah BSU 2025 Tahap 5 Akan Ada Lagi? Ini Faktanya

Najwa Aulia Taufik , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |14:05 WIB
Benarkah BSU 2025 Tahap 5 Akan Ada Lagi? Ini Faktanya
Benarkah BSU 2025 tahap 5 akan ada lagi? Ini faktanya. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Benarkah BSU 2025 tahap 5 akan ada lagi? Ini faktanya.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kembali menjadi sorotan, terutama karena munculnya pertanyaan soal kemungkinan pencairan tahap kelima.

Setelah BSU tahap 4 disalurkan kepada pekerja yang memenuhi syarat, muncul kabar bahwa pencairan akan berlanjut ke tahap 5. Namun, benarkah demikian?

Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan sumber dari media nasional, pencairan BSU tahap 4 dan 5 sebenarnya dilakukan secara bersamaan, bukan dua tahap terpisah. Artinya, bantuan Rp600.000 yang ditransfer hingga 31 Juli 2025 kemarin mencakup keduanya. Pemerintah menargetkan penyaluran ini selesai sebelum akhir Juli.

Penting diketahui, BSU 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena menyasar pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta, selama mereka tetap memenuhi syarat lainnya. Nominal bantuannya adalah Rp600.000, disalurkan melalui rekening bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

Bagi pekerja yang belum menerima bantuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan untuk segera mengecek status penerima melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id. Di sana, calon penerima bisa melihat status penyaluran setelah login dengan akun masing-masing.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181694/bsu_2025-JZvo_large.jpg
Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 hingga Kabar Terbaru Pencairan di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181534/bsu_2025-xHEN_large.png
BSU November 2025 Cair Lagi? Cek Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181462/bsu_2025-LCEd_large.jpg
BSU November 2025 Cair atau Tidak? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180769/bsu_2025-8jgG_large.jpg
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Resmi Dihentikan, Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180496/bsu-aU8D_large.jpg
3 Fakta Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Resmi Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180523/blt_di_oktober-V62e_large.jpg
Berapa Lama BLT Kesra Rp 900.000 Cair Setelah Proses Validasi Data Selesai? 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement