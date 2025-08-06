Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berakhir Turun ke Level 7.503 

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |17:09 WIB
IHSG Hari Ini Berakhir Turun ke Level 7.503 
HSG turun 0,15% ke level 7.503,75 .(Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada perdagangan hari ini. IHSG turun 0,15% ke level 7.503,75 pada Rabu (6/8/2025).

Indeks sempat koreksi ke 7.502,01, tetapi bergerak hijau hingga 7.549,27, sebelum akhirnya pullback di sesi terakhir.

Sebanyak 347 saham menguat, 279 melemah, dan 330 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp15,76 triliun, dari volume 28,02 miliar lembar saham.

Sejumlah indeks pendukung bergerak turun seperti LQ45, IDX30, JII, hingga MNC36.

Sektor pemberat datang dari keuangan, infrastruktur, nonsiklikal, teknologi, dan keuangan. Sementara sektor yang naik cukup signifikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181823//ihsg_ditutup_menguat-Hj4s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melesat ke Level 8.337
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181745//ihsg-5vZa_large.jpg
IHSG Sesi I Meroket ke Level 8.329 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699//ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181567//ihsg_ditutup_menguat-vw6l_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181514//purbaya-r6eJ_large.jpg
Dirut BEI Akui sejak Purbaya Jadi Menkeu IHSG Catat Rekor Tertinggi 6 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181505//pertumbuhan_ekonomi-UXBa_large.png
IHSG Sesi I Turun ke 8.203 Usai Ekonomi RI Melambat ke 5,04%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement