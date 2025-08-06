IHSG Hari Ini Berakhir Turun ke Level 7.503

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada perdagangan hari ini. IHSG turun 0,15% ke level 7.503,75 pada Rabu (6/8/2025).

Indeks sempat koreksi ke 7.502,01, tetapi bergerak hijau hingga 7.549,27, sebelum akhirnya pullback di sesi terakhir.

Sebanyak 347 saham menguat, 279 melemah, dan 330 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp15,76 triliun, dari volume 28,02 miliar lembar saham.

Sejumlah indeks pendukung bergerak turun seperti LQ45, IDX30, JII, hingga MNC36.

Sektor pemberat datang dari keuangan, infrastruktur, nonsiklikal, teknologi, dan keuangan. Sementara sektor yang naik cukup signifikan.