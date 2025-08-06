Holding Ultra Mikro Salurkan Rp631,9 Triliun ke 34,7 Juta Usaha Mikro

JAKARTA - Holding Ultra Mikro (UMi) memperluas akses permodalan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput (grassroots), khususnya bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Dengan menggabungkan kekuatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Holding UMi mendorong percepatan inklusi keuangan nasional.

Tercatat, hingga Triwulan II-2025, Holding Ultra Mikro telah melayani 34,7 juta debitur aktif dengan total pembiayaan Rp631,9 triliun. Bila dirinci, BRI menyalurkan sebesar Rp479,8 triliun, diikuti oleh Pegadaian sebesar Rp101,5 triliun, dan PNM sebesar Rp50,6 triliun.

Pada periode yang sama, jumlah simpanan mikro pun mencapai 126 juta rekening.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan, capaian positif yang diraih Holding UMi ini selaras dengan Asta Cita Ketiga Pemerintah, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta Asta Cita Keenam yakni mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Sinergi strategis Holding Ultra Mikro (UMi) memberikan dampak positif dalam mendorong percepatan inklusi keuangan nasional. Melalui kolaborasi tiga entitas, BRI senantiasa memastikan bahwa pelaku usaha mikro, termasuk yang berada di pelosok Indonesia, dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.

Akhmad juga menambahkan bahwa hingga saat ini sudah ada 1.031 outlet SenyuM yang tersebar di banyak wilayah. Hal ini menjadikan nasabah lebih mudah dalam mengakses berbagai produk dan layanan dari ekosistem BRI Group tanpa harus jauh-jauh ke kantor cabang.