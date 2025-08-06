Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Holding Ultra Mikro Salurkan Rp631,9 Triliun ke 34,7 Juta Usaha Mikro

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:07 WIB
Holding Ultra Mikro Salurkan Rp631,9 Triliun ke 34,7 Juta Usaha Mikro
Holding Ultra Mikro (UMi) memperluas akses permodalan. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA - Holding Ultra Mikro (UMi) memperluas akses permodalan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput (grassroots), khususnya bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Dengan menggabungkan kekuatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Holding UMi mendorong percepatan inklusi keuangan nasional.

Tercatat, hingga Triwulan II-2025, Holding Ultra Mikro telah melayani 34,7 juta debitur aktif dengan total pembiayaan Rp631,9 triliun. Bila dirinci, BRI menyalurkan sebesar Rp479,8 triliun, diikuti oleh Pegadaian sebesar Rp101,5 triliun, dan PNM sebesar Rp50,6 triliun.

Pada periode yang sama, jumlah simpanan mikro pun mencapai 126 juta rekening.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan, capaian positif yang diraih Holding UMi ini selaras dengan Asta Cita Ketiga Pemerintah, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta Asta Cita Keenam yakni mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Sinergi strategis Holding Ultra Mikro (UMi) memberikan dampak positif dalam mendorong percepatan inklusi keuangan nasional. Melalui kolaborasi tiga entitas, BRI senantiasa memastikan bahwa pelaku usaha mikro, termasuk yang berada di pelosok Indonesia, dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.

Akhmad juga menambahkan bahwa hingga saat ini sudah ada 1.031 outlet SenyuM yang tersebar di banyak wilayah. Hal ini menjadikan nasabah lebih mudah dalam mengakses berbagai produk dan layanan dari ekosistem BRI Group tanpa harus jauh-jauh ke kantor cabang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181963//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional-QPXp_large.jpeg
Ritel dan UMKM Bersanding, Bukan Bersaing: Aprindo Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884//mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181705//pnm-vrnc_large.jpg
Pemberdayaan Ultra Mikro Jadi Wujud Nyata Upaya PNM Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181578//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional_2025-JGn5_large.jpeg
Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025: UMKM, Ritel dan Teknologi Bersatu di UBM Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181448//spaylater-2Cid_large.jpg
SPayLater Mendukung Pertumbuhan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180810//umkm-EYkV_large.jpg
Volume Penjaminan Jamkrindo Capai Rp186 Triliun untuk 4,4 Juta UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement