Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Orang Terkaya Indonesia Agustus 2025, Otto Toto Sugiri Masuk 5 Besar

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |07:05 WIB
10 Orang Terkaya Indonesia Agustus 2025, Otto Toto Sugiri Masuk 5 Besar
Dijuluki "Bill Gates Indonesia", pendiri DCI Indonesia Otto Toto Sugiri mencatat lonjakan kekayaan. (Foto: Okezone.com/Forbes)
A
A
A

JAKARTA — Daftar terbaru orang terkaya di Indonesia per Agustus 2025 menunjukkan bahwa kekayaan para miliarder terus mengalami fluktuasi.

Satu nama yang mencuri perhatian adalah Otto Toto Sugiri. Dia merupakan pendiri perusahaan pusat data terbesar di Indonesia, DCI Indonesia, yang mencatat lonjakan kekayaan signifikan hingga mendekati kekayaan keluarga Hartono.

Para pengusaha ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari batu bara, petrokimia, perbankan, ritel, properti, hingga energi terbarukan dan pusat data. Jika dijumlahkan, total kekayaan 10 orang terkaya Indonesia pada Agustus 2025 mencapai Rp2.502,3 triliun. Angka ini naik drastis dari Rp2.155,9 triliun pada Juli lalu.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Prajogo Pangestu

Pemilik Barito Pacific ini kembali menempati posisi puncak dengan kekayaan mencapai USD32,4 miliar atau sekitar Rp531,03 triliun. Ia saat ini duduk di peringkat ke-59 orang terkaya dunia versi Forbes.

2. Low Tuck Kwong

Dijuluki "Raja Batu Bara" dan merupakan pemilik Bayan Resources. Low Tuck Kwong menempati posisi kedua dengan kekayaan sebesar USD25,7 miliar atau Rp421,2 triliun.

3. Robert Budi Hartono

Dengan kepemilikan saham mayoritas di BCA dan Djarum, kekayaan R. Budi Hartono tercatat sebesar USD20,7 miliar atau Rp339,2 triliun.

4. Michael Hartono

Saudara dari Budi Hartono ini menempati posisi keempat dengan kekayaan USD19,9 miliar atau Rp326,1 triliun.

5. Otto Toto Sugiri

Dijuluki "Bill Gates Indonesia", pendiri DCI Indonesia ini mencatat lonjakan tajam kekayaan hingga USD15,2 miliar atau Rp249,1 triliun. Ini menempatkannya di posisi kelima.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180820//kaya-I1Kj_large.jpg
Inilah 5 Fobia yang Paling Aneh tapi Nyata, Ada yang Takut Kaya dan Uang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653//bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178186//pajak-43kU_large.jpg
DJP Catat Penerimaan dari Crazy Rich RI Kena Pajak 35 Persen Naik Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177313//purbaya-8kHn_large.jpg
Purbaya Dukung Family Office: Syaratnya Tak Pakai APBN dan Perkuat Cadangan Devisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176714//purbaya-SRhP_large.jpg
Apa Itu Family Office? Purbaya Tak Tahu Konsep Usulan dari Luhut, Tegas Tolak Bangun Pakai APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939//orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement