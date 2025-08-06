10 Orang Terkaya Indonesia Agustus 2025, Otto Toto Sugiri Masuk 5 Besar

JAKARTA — Daftar terbaru orang terkaya di Indonesia per Agustus 2025 menunjukkan bahwa kekayaan para miliarder terus mengalami fluktuasi.

Satu nama yang mencuri perhatian adalah Otto Toto Sugiri. Dia merupakan pendiri perusahaan pusat data terbesar di Indonesia, DCI Indonesia, yang mencatat lonjakan kekayaan signifikan hingga mendekati kekayaan keluarga Hartono.

Para pengusaha ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari batu bara, petrokimia, perbankan, ritel, properti, hingga energi terbarukan dan pusat data. Jika dijumlahkan, total kekayaan 10 orang terkaya Indonesia pada Agustus 2025 mencapai Rp2.502,3 triliun. Angka ini naik drastis dari Rp2.155,9 triliun pada Juli lalu.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Prajogo Pangestu

Pemilik Barito Pacific ini kembali menempati posisi puncak dengan kekayaan mencapai USD32,4 miliar atau sekitar Rp531,03 triliun. Ia saat ini duduk di peringkat ke-59 orang terkaya dunia versi Forbes.

2. Low Tuck Kwong

Dijuluki "Raja Batu Bara" dan merupakan pemilik Bayan Resources. Low Tuck Kwong menempati posisi kedua dengan kekayaan sebesar USD25,7 miliar atau Rp421,2 triliun.

3. Robert Budi Hartono

Dengan kepemilikan saham mayoritas di BCA dan Djarum, kekayaan R. Budi Hartono tercatat sebesar USD20,7 miliar atau Rp339,2 triliun.

4. Michael Hartono

Saudara dari Budi Hartono ini menempati posisi keempat dengan kekayaan USD19,9 miliar atau Rp326,1 triliun.

5. Otto Toto Sugiri

Dijuluki "Bill Gates Indonesia", pendiri DCI Indonesia ini mencatat lonjakan tajam kekayaan hingga USD15,2 miliar atau Rp249,1 triliun. Ini menempatkannya di posisi kelima.