HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bangun 3 Juta Rumah, REI Cari Modal Rp10 Triliun Lewat IPO di Bursa Efek

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |15:24 WIB
Bangun 3 Juta Rumah, REI Cari Modal Rp10 Triliun Lewat IPO di Bursa Efek
Pengembang Rumah Siap IPO di BEI. (Foto: Okezone.com/IDX)
JAKARTA - Real Estate Indonesia (REI) Jakarta mengungkapkan adanya pengembang yang siap mengakses pembiayaan di pasar modal melalui Initial Public Offering (IPO) maupun penerbitan obligasi jangka panjang. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Ketua DPD REI Jakarta, Arvin F. Iskandar mengungkapkan, setidaknya terdapat lebih dari 50 pengembang menengah di Jakarta yang dinilai memiliki potensi untuk masuk ke bursa.

"Jadi ada rencana kita bahwa nanti untuk program jangka panjang ini, teman-teman akan kita bawa ke pasar modal. Pasar modal itu baik untuk IPO maupun obligasi-obligasi jangka panjang," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Arvin mengatakan, untuk mendukung kesiapan para pengembang tersebut, REI DKI Jakarta berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan memberikan pendampingan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan, penilaian aset, hingga penyusunan proyeksi bisnis.

Adapun kriteria pengembang yang akan diikutsertakan dalam proses IPO meliputi aset minimum Rp50 miliar, laporan keuangan positif dalam dua tahun terakhir, serta memiliki proyek dan land bank yang jelas. Bahkan, menurut Arvin, skema ini memungkinkan pengembang skala kecil dan menengah untuk turut serta.

Lebih jauh, REI DKI Jakarta menargetkan penghimpunan dana (raise fund) lebih dari Rp10 triliun dari program ini. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan proyek-proyek perumahan rakyat di Jakarta dan sekitarnya, dalam rangka memenuhi backlog yang masih tinggi.

 

