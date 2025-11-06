Penjualan Rumah Mewah dan Menengah Masih Lesu

Mayoritas pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer tumbuh terbatas pada kuartal III-2025.

Hal tersebut tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada kuartal III-2025 yang tumbuh sebesar 0,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II-2025 sebesar 0,90% (yoy).

“Sejalan dengan perkembangan harga, penjualan unit properti residensial tipe menengah dan besar juga masih belum kuat di tengah positifnya penjualan properti residensial tipe kecil,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Kamis (6/11/2025).

Secara keseluruhan, penjualan unit properti residensial di pasar primer tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen (yoy), membaik dari kuartal sebelumnya yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,80 persen (yoy).

Sementara dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan properti residensial masih berasal dari dana internal pengembang, dengan pangsa mencapai 77,67 persen.

Dari sisi konsumen, lanjut Ramdan, mayoritas pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan pangsa sebesar 74,41 persen dari total pembiayaan.

(Feby Novalius)