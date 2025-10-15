Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bunga Subsidi Tetap 5%, Purbaya: Ini Kesempatan Bagus untuk yang Belum Punya Rumah

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |09:10 WIB
Bunga Subsidi Tetap 5%, Purbaya: Ini Kesempatan Bagus untuk yang Belum Punya Rumah
Purbaya mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,67% pada kuartal IV-2025. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai membaiknya perekonomian, baik global maupun nasional, turut mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, saat ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

"Ekonomi sudah mulai balik, saya pikir akan banyaklah orang yang punya uang lebih dibandingkan sebelumnya. Harusnya permintaan (demand) perumahan akan tumbuh juga," kata Purbaya, Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,67% pada kuartal IV-2025. Hal ini pun akan mematahkan prediksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,8% tahun. 

"Untuk yang belum punya rumah, harusnya ini kesempatan yang bagus," ujar Purbaya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga optimistis industri properti akan bertumbuh tahun ini. Apalagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya memutuskan untuk tidak menaikkan bunga rumah subsidi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan atas dukungannya dengan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, sehingga bunga rumah subsidi tetap 5%," ujar Ara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176893//purbaya-E7mN_large.jpg
Purbaya Kaji Penurunan PPN yang Kini 11%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176681//purbaya-UKld_large.jpg
Purbaya Pede Rp200 Triliun di Bank BUMN Bisa Dongkrak Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176663//purbaya-So9B_large.jpg
Komisi XI DPR Tegur Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176582//purbaya-TjpU_large.jpg
Purbaya Siap Hadapi Gugatan Pajak Pesangon dan Pensiun: Saya Enggak Pernah Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176412//purbaya-XidV_large.jpg
Purbaya Tak Dukung Pengampunan Pajak Dilakukan Secara Reguler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175872//menkeu_purbaya-Ss15_large.jpg
Cerita Purbaya Sebulan Jadi Menkeu: Enggak Berhenti-berhenti, Capek Juga 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement