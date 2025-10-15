Bunga Subsidi Tetap 5%, Purbaya: Ini Kesempatan Bagus untuk yang Belum Punya Rumah

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai membaiknya perekonomian, baik global maupun nasional, turut mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, saat ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

"Ekonomi sudah mulai balik, saya pikir akan banyaklah orang yang punya uang lebih dibandingkan sebelumnya. Harusnya permintaan (demand) perumahan akan tumbuh juga," kata Purbaya, Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,67% pada kuartal IV-2025. Hal ini pun akan mematahkan prediksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,8% tahun.

"Untuk yang belum punya rumah, harusnya ini kesempatan yang bagus," ujar Purbaya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga optimistis industri properti akan bertumbuh tahun ini. Apalagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya memutuskan untuk tidak menaikkan bunga rumah subsidi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan atas dukungannya dengan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, sehingga bunga rumah subsidi tetap 5%," ujar Ara.