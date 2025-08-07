Intip Harta Kekayaan Andre Taulany, dari Rumah sampai Garasi Super Mewah

JAKARTA – Andre Taulany menjadi sorotan publik karena permasalahan rumah tangga. Bahkan kekayaan Andre ikut disorot.

Andre menjadi pembicaraan karena saat anak-anaknya, Dio (18) dan Kenzy (16), diajukan sebagai saksi oleh sang istri, Rien Wartia Trigina alias Erin, dalam sidang cerai mereka di Pengadilan Agama Tigaraksa pada Senin, 4 Agustus 2025.

“Saya tolak anak-anak dijadikan saksi! Mereka tidak boleh ikut-ikutan dalam permasalahan orangtuanya, apalagi mereka masih di bawah umur,” tegas Andre dengan nada emosional saat keluar dari ruang sidang.

Juru Bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Mohamad Sholahudin, turut menanggapi peristiwa tersebut. Dia menegaskan secara hukum anak tidak diperkenankan menjadi saksi dalam perkara perceraian orangtua, kecuali dalam kondisi tertentu.

“Berdasarkan aturan, anak tidak diperkenankan jadi saksi, kecuali kerabat seperti bibi atau tante ke atas,” jelasnya.

Di tengah polemik perceraian tersebut, publik justru kembali penasaran dengan kekayaan Andre Taulany yang dikenal sebagai salah satu artis paling tajir di Indonesia.

Karier Panjang Menuju Puncak Kekayaan

Andre memulai kariernya sebagai vokalis band Stinky di era 1990-an. Lagu-lagu hits seperti “Mungkinkah” melejitkan namanya. Namun, puncak popularitasnya datang dari dunia komedi. Dia sukses besar lewat program televisi seperti Opera Van Java, Ini Talkshow, dan Lapor Pak. Ini menjadikannya salah satu pelawak dan host paling diburu.

Kanal YouTube miliknya, Taulany TV, kini memiliki lebih dari 7,79 juta subscriber. Andre dilaporkan bisa meraup penghasilan antara Rp141 juta hingga Rp2 miliar per bulan hanya dari YouTube, menurut estimasi Social Blade.

Garasi Super Mewah & Rumah Bergaya Eropa

Salah satu simbol kemewahan Andre yang paling mencolok adalah garasinya. Dia dikenal sebagai kolektor kendaraan mewah dan klasik dengan nilai total mencapai puluhan miliar rupiah. Beberapa koleksinya antara lain:

Rolls-Royce Ghost seharga Rp12 miliar

BMW i8 senilai lebih dari Rp3 miliar

Chevrolet Impala 1963

Jaguar E-Type