Harta Kekayaan Andre Taulany, Artis yang Marah saat Anak Dijadikan Saksi Sidang Cerai

JAKARTA - Harta kekayaan Andre Taulany, artis yang marah saat anak dijadikan saksi sidang cerai. Andre Taulany meluapkan emosinya usai anak-anaknya diajukan sebagai saksi dalam sidang cerai oleh sang istri, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Dalam persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (4/8/2025), ia menegaskan penolakannya.

“Saya tolak anak-anak dijadikan saksi! Mereka tidak boleh ikut-ikutan dalam permasalahan orangtuanya, apalagi mereka masih di bawah umur,” ujar sang komedian dengan nada tegas.

Agenda sidang kali ini adalah pembuktian eksepsi dari pihak termohon. Rien Wartia Trigina , melalui kuasa hukumnya, menyertakan bukti tertulis dan mengajukan kedua anaknya, Dio (18) dan Kenzy (16) sebagai saksi.

Namun, langkah ini menuai kritik dari pihak pengadilan dan Andre Taulany sendiri. Juru Bicara Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa Mohamad Sholahudin, menegaskan bahwa secara hukum, anak tidak diperkenankan menjadi saksi dalam perkara perceraian orang tua. Kecuali dalam kondisi tertentu.

"Kami mendengar dari para majelis bahwa itu cuma diajukan untuk saksi. Berdasarkan aturan jatuhnya ya, ini untuk anak tidak diperkenankan. Kecuali kerabat yang memang bibi tante atau ke atas kecuali anak untuk keberpihakan," ujar Sholahudin di Pengadilan Agama (PA)

Di tengah masalah itu, banyak warganet penasaran mengenai harta kekayaan Andre Taulany. Andre terbilang menjadi salah satu artis terkaya di Indonesia dengan berbagai macam usahanya, salah satunya Taulany TV yang memiliki 7,79 juta subscriber.