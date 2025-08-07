Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

200 Pengusaha Siap Dilatih, Anindya Bakrie Ungkap Prabowo Akan Lepas Keberangkatan Retret Kadin 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |21:05 WIB
200 Pengusaha Siap Dilatih, Anindya Bakrie Ungkap Prabowo Akan Lepas Keberangkatan Retret Kadin 
200 Pengusaha Siap Dilatih, Anindya Bakrie Ungkap Prabowo Akan Lepas Keberangkatan Retret Kadin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melepas langsung keberangkatan peserta retret Kadin ke Magelang pada Jumat, 8 Agustus 2025. 

“Insya Allah, Pak Presiden melepas kita jam 2. Insya Allah. Mohon doanya, karena bagaimanapun juga, apapun bisa berubah,” ujar Anindya dalam arahannya kepada peserta di Hotel Aryaduta Menteng, Kamis (7/8/2025).

Retret Kadin Indonesia tahun ini akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 8–10 Agustus 2025. 

Sebanyak 200 peserta akan diberangkatkan menggunakan dua pesawat Hercules dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dalam retret tersebut, peserta akan mendapatkan pengarahan langsung dari sejumlah tokoh nasional, termasuk para menteri dari Kabinet Indonesia Maju. 

Halaman:
1 2
