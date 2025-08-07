Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kementerian PKP Bakal Utang Rp72 Triliun untuk Tata Kawasan Kumuh dan Sulap Pesisir Jadi Maldives Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |19:05 WIB
Kementerian PKP Bakal Utang Rp72 Triliun untuk Tata Kawasan Kumuh dan Sulap Pesisir Jadi Maldives Indonesia
Wamen PKP Fahri Hamzah Ungkap Rencana Pinjaman Luar Negeri Rp72 Triliun. (Foto: Okezone.com/Kementerian PKP)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengajukan pinjaman luar negeri sebesar USD 4,5 miliar atau sekitar Rp72 triliun untuk mendanai penataan kawasan kumuh dan wilayah pesisir di Indonesia.

Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan, pembiayaan tersebut akan difokuskan pada perencanaan jangka panjang untuk menata permukiman, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum memiliki kualitas hunian yang layak.

"Karena ini sedang kita perjuangkan, kalau kita mendapatkan pinjaman luar negeri yang sudah kita usulkan, itu kira-kira kita bisa mendapatkan USD 4,5 miliar yang sudah disepakati," ujarnya, saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Menurut Fahri Hamzah, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan fokus yang lebih untuk penataan kawasan kumuh serta kawasan pesisir. Berdasarkan data saat ini, setidaknya Indonesia memiliki 12.987 kawasan pesisir.

Menurutnya, penataan kawasan pesisir akan dilakukan dengan target penataan 1.300 kawasan setiap tahunnya. Sebanyak 1.000 kawasan menjadi tanggung jawab Kementerian KKP, sedangkan 300 kawasan menjadi bagian Kementerian PKP.

"Kementerian KKP itu oleh Presiden sudah diberikan anggaran untuk (penataan) 1.000 kawasan pesisir. Karena jumlah kawasan pesisir kita saat ini masih sebanyak 12.987 kawasan," kata Fahri Hamzah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177875//viral-zyWQ_large.jpg
Cewek Ini Viral Gegara Arogan saat Ditagih Utang Cicilan iPhone, Malah Asyik Makan Seblak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076//utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172369//rupiah-WXuh_large.jpg
Utang RI Diprediksi Tembus Rp10.360 Triliun pada Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/278/3170204//adhi_karya-6Jnc_large.jpg
Merger BUMN Karya, Adhi Karya (ADHI) Lunasi Obligasi Rp1,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170042//utang-XYuj_large.jpg
Utang Luar Negeri RI Turun ke USD432,5 Miliar pada Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162974//utang-0Soz_large.png
Utang Luar Negeri Naik Jadi USD433 Miliar, BI Pastikan Tetap Terjaga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement