Pengguna BRImo Tembus 42,7 Juta, Transaksi Rp3.231 Triliun

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat jumlah pengguna BRImo meningkat 21,2% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 42,7 juta pengguna, sementara volume transaksinya naik 25,5% yoy menjadi Rp3.231,7 triliun. BRImo pun menjadi super app andalan BRI, dengan mencatatkan pertumbuhan positif baik dari sisi jumlah pengguna maupun volume transaksi.

"Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kehadiran super app BRImo semakin relevan dalam memenuhi kebutuhan layanan perbankan digital masyarakat,” ungkap Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, Jumat (8/8/2025).

BRImo turut mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,7% yoy menjadi Rp1.482,12 triliun. Komposisi dana murah atau CASA mencapai 65,5% dari total DPK, tumbuh double digit sebesar 10,60% yoy.

Pertumbuhan dana murah BRI yang solid turut berkontribusi pada penurunan Cost of Fund (CoF) pada Triwulan II-2025. Sebagai bagian dari penguatan struktur pendanaan, BRI akan mendorong pertumbuhan CASA yang sehat melalui segmentasi layanan simpanan, penyederhanaan produk, akselerasi giro, penguatan kanal digital, serta penguatan brand untuk memperkuat posisi di pasar ritel dan wholesale.

Sebagai informasi, BRI mencatatkan laba konsolidasian sebesar Rp26,53 triliun hingga akhir Juni 2025. Total aset mencapai Rp2.106,37 triliun, tumbuh 6,52% yoy. Dengan landasan transformasi yang terus diperkuat, kolaborasi seluruh insan BRILiaN, serta kepercayaan nasabah, BRI optimistis dapat menjaga kinerja positif dan berkelanjutan, serta tetap memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI pada paruh pertama tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, dengan penekanan pada strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan,” pungkas Hery Gunardi.

(Feby Novalius)