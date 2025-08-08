Harta Kekayaan Nikita Mirzani yang Kini Berseteru dengan Reza Gladys

JAKARTA - Harta kekayaan Nikita Mirzani yang kini berseteru dengan Reza Gladys. Artis Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan terhadap bos skincare Reza Gladys senilai Rp4 miliar.

Kini kasus tersebut masih dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jalannya persidangan kembali sidang diwarnai dengan ketegangan yang berujung pada skorsing hingga akhirnya ditunda, karena kondisi fisik Nikita yang melemah menurut hakim.

Di luar kasus ini, menarik untuk diketahui mengenai harta kekayaan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diperkirakan mempunyai total kekayaan hingga triliunan Rupiah. Meski begitu, Nikita tidak memberikan kepastian secara langsung tentang total harta kekayaannya.

Selain dikenal sebagai aktris dan presenter yang kontroversial, Nikita juga terjun di dunia bisnis. Sejumlah lini usaha yang dimilikinya disebut menjadi salah satu sumber utama yang menyumbang pundi-pundi kekayaannya. Berikut beberapa sumber kekayaan Nikita Mirzani.

1. Bisnis Klinik Kecantikan

Nikita Mirzani mengembangkan usaha di bidang kecantikan melalui klinik bernama Salon Beauty Head to Toe, yang kini telah memiliki cabang di berbagai kota besar, termasuk Bandung, Tangerang, Surabaya, hingga Bali.

2. Bisnis Skincare

Sebagai pelengkap bisnis klinik kecantikannya, Nikita Mirzani juga merambah ke industri skincare dengan menghadirkan Nikita Mirzani Skincare. Brand ini menawarkan beragam produk perawatan kulit, mulai dari sabun cuci muka, toner, essence, sunscreen, hingga serum bibir.