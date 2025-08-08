Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Nikita Mirzani yang Kini Berseteru dengan Reza Gladys

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |20:02 WIB
Harta Kekayaan Nikita Mirzani yang Kini Berseteru dengan Reza Gladys
Harta Kekayaan Nikita Mirzani yang Kini Berseteru dengan Reza Gladys (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Nikita Mirzani yang kini berseteru dengan Reza Gladys. Artis Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan terhadap bos skincare Reza Gladys senilai Rp4 miliar. 

Kini kasus tersebut masih dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jalannya persidangan kembali sidang diwarnai dengan ketegangan yang berujung pada skorsing hingga akhirnya ditunda, karena kondisi fisik Nikita yang melemah menurut hakim. 

Di luar kasus ini, menarik untuk diketahui mengenai harta kekayaan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diperkirakan mempunyai total kekayaan hingga triliunan Rupiah. Meski begitu, Nikita tidak memberikan kepastian secara langsung tentang total harta kekayaannya.

Selain dikenal sebagai aktris dan presenter yang kontroversial, Nikita juga terjun di dunia bisnis. Sejumlah lini usaha yang dimilikinya disebut menjadi salah satu sumber utama yang menyumbang pundi-pundi kekayaannya. Berikut beberapa sumber kekayaan Nikita Mirzani.

1. Bisnis Klinik Kecantikan

Nikita Mirzani mengembangkan usaha di bidang kecantikan melalui klinik bernama Salon Beauty Head to Toe, yang kini telah memiliki cabang di berbagai kota besar, termasuk Bandung, Tangerang, Surabaya, hingga Bali.

2. Bisnis Skincare

Sebagai pelengkap bisnis klinik kecantikannya, Nikita Mirzani juga merambah ke industri skincare dengan menghadirkan Nikita Mirzani Skincare. Brand ini menawarkan beragam produk perawatan kulit, mulai dari sabun cuci muka, toner, essence, sunscreen, hingga serum bibir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181638/adu_kekayaan_raisa-Mrv3_large.jpg
Adu Kekayaan Raisa dengan Sabrina Alatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181377/harta_kekayaan_denny_ja-CyT9_large.jpg
Harta Kekayaan Komut PHE Denny JA di LHKPN, Tembus Rp3,08 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181208/gubernur_riau-CmRk_large.png
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/455/3173311/harta_kekayaan_tony_blair-umRV_large.jpg
Segini Kekayaan Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Ditunjuk sebagai Pemimpin Transisi Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172276/harta_kekayaan_purbaya_dan_anggito-BYAx_large.jpg
Adu Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Anggito Abimanyu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096/mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement