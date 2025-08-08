Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Klaim Lahan Nganggur sebagai Warisan, Menteri Nusron: Emang Mbahmu Bisa Buat Tanah?

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |07:05 WIB
Klaim Lahan Nganggur sebagai Warisan, Menteri Nusron: Emang Mbahmu Bisa Buat Tanah?
Orang itu hanya menguasai karena negara memberikan hak kepemilikan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, lahan yang dibiarkan tidak digunakan atau tidak ada aktivitas selama dua tahun akan diambil alih negara.

“Tanah itu tidak ada yang memiliki, tanah itu milik negara. Orang itu hanya menguasai karena negara memberikan hak kepemilikan,” ujar Nusron.

Dia menanggapi alasan sebagian masyarakat yang mengklaim tanah sebagai warisan leluhur.

“Tapi ini tanah mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbah atau leluhur bisa membuat tanah?” lanjutnya retoris.

Nusron menekankan, status kepemilikan masyarakat atas tanah tidak bersifat absolut, melainkan hanya hak penguasaan selama digunakan dan dimanfaatkan. Jika tidak, negara berhak mencabut hak tersebut.

Pemerintah saat ini tengah memantau sedikitnya 100 ribu hektare tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar. Namun, proses penetapan tanah terlantar tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah membutuhkan waktu sekitar 587 hari atau hampir dua tahun untuk menetapkannya sebagai tanah yang bisa diambil negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181934//nusron_wahid-nQfC_large.jpg
Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Bakal Kasih Tanah untuk Orang Miskin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181845//petani-65Oa_large.jpg
Program Prioritas Prabowo Terganjal Masalah Tanah dan Tata Ruang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179527//lahan-XYDQ_large.jpg
Setahun Reforma Agraria Prabowo-Gibran, 195 Ribu Bidang Tanah Diserahkan ke 39 Ribu Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178694//warga_dibui_karena_pertahankan_tanah_leluhur-05me_large.jpg
11 Warga Dibui karena Pertahankan Tanah Leluhur, DPR: Hentikan Kriminalisasi Pejuang Hak Adat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172802//lahan-bPaB_large.jpg
Pengelolaan Lahan Eks HGU, Ini Penjelasan Bank Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167787//produksi_beras-0Iht_large.jpg
DPR Soroti Alih Fungsi Lahan yang Ganggu Produksi Beras Nasional 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement