4 Fakta Ada Rumah Murah di Dekat Stasiun Manggarai dan Depok

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana membangun rumah susun (rusun) subsidi sebanyak 2.200 unit di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi langsung dengan akses transportasi kereta api.



Berikut fakta-fakta rumah murah di dekat Stasiun Manggarai dan Depok yang dirangkum Okezone, Minggu (22/3/2026).

1. Proyek Hunian MBR

Proyek hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini direncanakan terdiri dari delapan tower yang dibangun dalam dua fase, yakni Blok G dan Blok F, dengan target serah terima kunci pada awal 2027.

"Di mana masing-masing towernya itu adalah 12 lantai, total 8 tower, total unit yang akan tersedia adalah 2.200 unit. Dimana waktu pengerjaannya akan segera kita mulai, sehingga di awal tahun 2027 kita sudah bisa melakukan penyerahan kunci dari unit-unit tersebut," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, di kawasan Manggarai.

2. Dibangun KAI

Dia menjelaskan, rusun yang dibangun oleh KAI ini memiliki 2 tipe, yaitu tipe 45 dan tipe 52.

Selain di Manggarai, KAI juga mencanangkan pembangunan hunian serupa di tiga lokasi lainnya, yaitu kawasan Kiaracondong Bandung, Stasiun Dr. Karyadi Semarang, dan Stasiun Gubeng Surabaya.

"Kiaracondong itu nantinya akan menempati lahan sebesar 7.600 meter persegi dengan total hunian 753 unit yang terdiri dari 2 tower. Semarang Dr. Karyadi, itu 1,2 hektar yang akan dibangun 1.042 unit hunian, 2 tower, 42 lantai. Surabaya, lokasi Stasiun Gubeng, 1.489 unit hunian, 2 tower, menempati 1,2 hektar lahan dan 52 lantai," tambahnya.