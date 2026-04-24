Renovasi 152 Rumah Kumuh di Menteng Ditargetkan Rampung 15 Juni 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |22:17 WIB
Menteri Ara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Program renovasi 152 unit rumah kumuh di kawasan Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026. Hal tersebut seperti diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek percontohan bertajuk Kampung Gotong Royong ini menjadi fokus utama agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Di mana dalam proyek mencakup juga penataan fasilitas lingkungan seperti jalan, tempat ibadah, jembatan, toilet, hingga area parkir.

"Target selesai renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun ini ditargetkan 15 Juni," tegas Ara saat meninjau langsung lokasi proyek pada Jumat (24/4/2026).

Hingga saat ini, progres pengerjaan telah mencapai 11,89 persen. Dari total 152 rumah, sebanyak 101 unit tengah dalam tahap renovasi, dua unit telah rampung, sementara 49 unit lainnya akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat.

Ara menyebutkan proyek ini dijalankan tanpa menggunakan dana APBN, melainkan melalui skema gotong royong berbagai pihak. Sejumlah bank yang tergabung dalam komunitas Ladies Banker turut membina puluhan UMKM setempat, sementara puluhan organisasi arsitek dari Ikatan Arsitek Jakarta terlibat secara sukarela dalam perencanaan dan desain.

 

