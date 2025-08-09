Advertisement
HOME FINANCE

Melayani Lebih dari 4 Juta Nasabah, Bank Emas Pegadaian Torehkan Kinerja Gemilang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |19:32 WIB
Melayani Lebih dari 4 Juta Nasabah, Bank Emas Pegadaian Torehkan Kinerja Gemilang
Pegadaian mencatatkan kinerja gemilang pada Layanan Bank Emas di Semester I - 2025. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Layanan Bank Emas Pegadaian atau PT Pegadaian mencetak pencapaian luar biasa dalam perjalanan transformasi bisnisnya, dengan mencatatkan kinerja gemilang pada Layanan Bank Emas di Semester I - 2025.

Pencapaian ini tidak terlepas dari izin penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yang diperoleh Pegadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-325/PL.02/2024 pada 23 Desember 2024, menjadikannya Lembaga Jasa Keuangan pertama yang mendapatkan izin strategis tersebut.

Layanan Bank Emas Pegadaian menghadirkan produk terlengkap, diantaranya Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas (PMK Emas), Jasa Titipan Emas Korporasi, dan Perdagangan Emas. Hingga saat ini Layanan Bank Emas Pegadaian telah melayani lebih dari 4 juta nasabah.

Tercatat hingga 8 Agustus 2025, total kelolaan emas Pegadaian mencapai 22,7 ton, termasuk di dalamnya kinerja Deposito Emas, primadona Layanan Bank Emas yang berhasil membukukan transaksi hingga 1,36 ton.

Sementara itu, pada produk Tabungan Emas, Pegadaian telah mencatatkan saldo hingga 13,8 ton. Kinerja gemilang ini menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap produk dan layanan Pegadaian, khususnya pada investasi emas.

1 2 3
