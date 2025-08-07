Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Resmikan Ruang Kreatif UI, Wujud Dukung Pendidikan Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |18:54 WIB
Pegadaian Resmikan Ruang Kreatif UI, Wujud Dukung Pendidikan Indonesia
Pegadaian resmikan Ruang Kreatif Kompak Guyub Bahagia di UI. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

DEPOK – PT Pegadaian terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekosistem pendidikan di Indonesia dengan menghadirkan Ruang Kreatif Pegadaian Kompak Guyub Bahagia di Universitas Indonesia (UI).

Peresmian ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia industri dan akademik untuk mendorong lahirnya inovasi dari generasi muda.

Diresmikan langsung oleh Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, kehadiran fasilitas Ruang Kreatif ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi civitas akademika UI untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan berkolaborasi.

Ruang Kreatif UI dirancang sebagai ekosistem yang mendorong civitas akademika untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan berkolaborasi.

Dengan fasilitas co-working space, ruang diskusi, serta teknologi pendukung, ruang ini diharapkan menjadi tempat bagi civitas akademika untuk mengembangkan ide-ide inovatif yang berdampak luas bagi masyarakat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182147//menteri_kebudayaan_fadli_zon_bakti_negeri_untuk_pelaku_seni_dan_budaya-2u41_large.jpeg
Hadiri Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya, Fadli Zon: Budaya Harus Jadi Engine of Growth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182146//ilustrasi_hutan_tanaman_industri-evD4_large.jpg
Wood Pellet Gorontalo Bebas dari Deforestasi, Pemerintah Tegaskan Legal dan Lestari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement