Pegadaian Resmikan Ruang Kreatif UI, Wujud Dukung Pendidikan Indonesia

DEPOK – PT Pegadaian terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekosistem pendidikan di Indonesia dengan menghadirkan Ruang Kreatif Pegadaian Kompak Guyub Bahagia di Universitas Indonesia (UI).

Peresmian ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia industri dan akademik untuk mendorong lahirnya inovasi dari generasi muda.

Diresmikan langsung oleh Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, kehadiran fasilitas Ruang Kreatif ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi civitas akademika UI untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan berkolaborasi.

Ruang Kreatif UI dirancang sebagai ekosistem yang mendorong civitas akademika untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan berkolaborasi.

Dengan fasilitas co-working space, ruang diskusi, serta teknologi pendukung, ruang ini diharapkan menjadi tempat bagi civitas akademika untuk mengembangkan ide-ide inovatif yang berdampak luas bagi masyarakat.