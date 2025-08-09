Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segram Emas Antam Turun Jadi Rp1,95 Juta, Harga Buyback Naik hingga Rp45 Ribu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |09:15 WIB
Segram Emas Antam Turun Jadi Rp1,95 Juta, Harga Buyback Naik hingga Rp45 Ribu
Harga Emas Antam Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) turun pada perdagangan hari ini, Sabtu (9/8/2025). Emas Antam turun Rp8.000 menjadi Rp1.951.000 per gram.

Berbeda dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, justru naik Rp45.000 ke Rp1.797.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut, untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.025.500

Emas 1 gram: Rp1.951.000

Emas 2 gram: Rp3.842.000

Emas 3 gram: Rp5.738.000

Emas 5 gram: Rp9.530.000

Emas 10 gram: Rp19.005.000

 

