Retret Kadin 2025, Sinergi Dunia Usaha dan Pertahanan Nasional Sangat Penting

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menggarisbawahi hubungan erat antara sektor pertahanan dan ketahanan ekonomi. Menurutnya dunia usaha memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak ekonomi nasional.

"Dunia usaha khususnya Kadin itu memiliki peran yang sangat strategis dan peran kunci dalam upaya kita mendorong ketahanan ekonomi," kata Menhan Sjafrie saat menghadiri Retret Kadin 2025 yang berlangsung di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (10/8/2025).

Dia juga menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam dunia usaha. Di tengah dinamika dan ketidakpastian geopolitik global, nilai kebangsaan menurutnya menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan ketahanan nasional.

"Karena dunia usaha itu adalah penggerak ekonomi nasional yang perlu untuk juga dimantapkan nilai-nilai kebangsaannya," tegas Sjafrie.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia menggelar retret selama 4 hari hingga Minggu, 10 Agustus 2025. Masa retret dimanfaatkan oleh 230 anggota Kadin se-Indonesia untuk memperkuat semangat Indonesia Incorporated (Inc) atau semangat gotong royong.

Hal ini dilakukan untuk bersama-sama mendukung visi besar Presiden dan program pemerintah dalam mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi 8%, kemandirian bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.