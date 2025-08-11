Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerima BSU Rp600 Ribu Ditambah, Buruan Ambil Sebelum 12 Agustus 2025 

Rahma Anhar , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |07:11 WIB
Penerima BSU Rp600 Ribu Ditambah, Buruan Ambil Sebelum 12 Agustus 2025 
BSU Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pos Indonesia menginformasikan bahwa ada penambahan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Bagi pekerja yang belum sempat mendapatkan bantuan pada tahap sebelumnya, berita ini memberi mereka semangat baru.

Dengan penambahan data penerima, karyawan yang terdaftar sekarang dapat mencairkan dana BSU sebesar Rp600.000 di Kantor Pos terdekat.

Namun, ada batas waktu, PT Pos mengatakan bahwa bantuan hanya dapat diambil hingga 12 Agustus 2025.

Sangat menarik bahwa proses pencairan BSU kali ini dianggap praktis. Untuk verifikasi, karyawan cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kedua dokumen ini, penerima dapat mengajukan pencairan langsung tanpa persyaratan tambahan yang rumit.

"Data penerima BSU ditambah lagi untuk Kantor Pos. Yuk buruan cek status penerima BSU kamu dan cairkan Rp600.000 di Kantor Pos," terang PT Pos di Instagram Pospay.

PT Pos menyediakan fitur pengecekan melalui aplikasi Pospay bagi mereka yang ingin memastikan status penerima sebelum pergi ke Kantor Pos. Caranya cukup mudah:

Unduh aplikasi Pospay dari App Store atau Play Store.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182697/bsu_cair-rLpj_large.jpg
Syarat Penerima BSU 2025 Rp600.000, Cair Lagi di November? Berikut Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182536/airlangga-I2sV_large.png
Menko Airlangga soal Paket Stimulus Ekonomi Baru, BSU Cair Lagi di Akhir Tahun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181776/bsu_2025-uqxO_large.jpg
3 Fakta Penerima BSU 2025 Rp600.000, Tak Lagi Cair di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181802/bsu_ketenakerjaan_2025-fzLw_large.jpg
Kabar Terbaru, Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 di November 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181694/bsu_2025-JZvo_large.jpg
Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 hingga Kabar Terbaru Pencairan di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181534/bsu_2025-xHEN_large.png
BSU November 2025 Cair Lagi? Cek Faktanya di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement