Penerima BSU Rp600 Ribu Ditambah, Buruan Ambil Sebelum 12 Agustus 2025

JAKARTA - PT Pos Indonesia menginformasikan bahwa ada penambahan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Bagi pekerja yang belum sempat mendapatkan bantuan pada tahap sebelumnya, berita ini memberi mereka semangat baru.

Dengan penambahan data penerima, karyawan yang terdaftar sekarang dapat mencairkan dana BSU sebesar Rp600.000 di Kantor Pos terdekat.

Namun, ada batas waktu, PT Pos mengatakan bahwa bantuan hanya dapat diambil hingga 12 Agustus 2025.

Sangat menarik bahwa proses pencairan BSU kali ini dianggap praktis. Untuk verifikasi, karyawan cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kedua dokumen ini, penerima dapat mengajukan pencairan langsung tanpa persyaratan tambahan yang rumit.

"Data penerima BSU ditambah lagi untuk Kantor Pos. Yuk buruan cek status penerima BSU kamu dan cairkan Rp600.000 di Kantor Pos," terang PT Pos di Instagram Pospay.

PT Pos menyediakan fitur pengecekan melalui aplikasi Pospay bagi mereka yang ingin memastikan status penerima sebelum pergi ke Kantor Pos. Caranya cukup mudah:

Unduh aplikasi Pospay dari App Store atau Play Store.