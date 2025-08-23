Menko Airlangga Bahas Konsep Indonesia Incorporated, Apa Itu?

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai konsep Indonesia Incorporated merupakan kunci untuk menjaga ketahanan atau resiliensi ekonomi Indonesia di tengah tantangan dan ketidakpastian global.



"Bagaimana konsep Indonesia Incorporated yang dicanangkan Presiden Prabowo diwujudkan melalui kerja sama pemerintah, pengusaha, media, dan UMKM,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada pembukaan acara Pesta Rakyat untuk Indonesia di Smesco Convention Hall, Jakarta, Jumat (22/8/2025).



Dia mengatakan kolaborasi strategis antara para pemangku kepentingan sangat penting demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di tahun ini.



“Kita lihat kenaikan investasi Rp924 triliun, impor barang modal naik 32,5 persen secara tahunan, dan belanja modal pemerintah naik 17,94 persen secara tahunan,” kata Airlangga.



Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Sampoerna yang dinilai konsisten membuka peluang bagi UMKM di Indonesia.



“Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sampoerna, yang hingga kini terus berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai korporasi lain untuk membina, mendukung, dan menumbuhkan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman.



UMKM Indonesia selama ini menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Melalui gelaran Pesta Rakyat 2025, pemerintah, swasta, dan BUMN berharap pelaku usaha kecil semakin terdorong untuk berkembang, masuk pasar global, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.