HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Perkuat Ekonomi, UMKM Harus Berinovasi dan Adaptasi dengan Digitalisasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 23 Agustus 2025 |13:40 WIB
Perkuat Ekonomi, UMKM Harus Berinovasi dan Adaptasi dengan Digitalisasi
Perkuat Ekonomi, UMKM Harus Berinovasi dan Adaptasi dengan Digitalisasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian UMKM akan memberikan pendampingan bagi para UMKM dalam sektor digital, mulai dari mengemas produk dengan baik hingga strategi pemasaran di e-commerce.

Hal ini disampaikan istri Menteri UMKM Tina Astari saat menghadiri rangkaian kegiatan HUT ke-80 RI di kampung digital Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu (23/8/2025). Kegiatan yang diisi oleh bazar ini juga sekaligus memperingati HUT UMKM Nasional 2025 dan HUT kampung digital UMKM.

"Kalau dari support Kementerian, kita selalu bikin sosialisasi atau pelatihan untuk digital. Kita setiap kunjungan ke mana-mana, kita selalu memberikan pelatihan tentang bagaimana cara untuk pertama mereka bisa foto secara proper untuk dijual digital," ujar Tina yang bernama lengkap Agustina Hastarini.

Kedatangan Tina dalam acara tersebut disambut antusias para pelaku UMKM. Dia pun mengapresiasi bazar UMKM di kampung digital ini rutin digelar oleh warga Jatibening Baru.

"Ya harapan kami bisa sebulan sekali nanti ke depannya karena itu sangat bagus, yang pertama adalah memperkuat ekonomi warga sekitar, karena dari warga untuk warga. Warga yang berjualan, warga yang membeli itu adalah support system," ujar Tina.

 

