Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kampung Digital Bisa Jadi Wadah UMKM Naik Kelas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 23 Agustus 2025 |14:44 WIB
Kampung Digital Bisa Jadi Wadah UMKM Naik Kelas
Kampung Digital Bisa Jadi Wadah UMKM Naik Kelas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kehadiran kampung digital bisa menjadi wadah untuk pelaku UMKM memperluas produk ke skala nasional. Sebab kampung digital berperan untuk mengembangkan produk-produk para pelaku UMKM.

"Dengan adanya kampung digital ini, ini menjadi wadah agar kita berbagi tugas mana yang UMKM bekerja sesuai dengan memproduksi hasil nya nanti Kampung digital lah yang kemudian bagian dalam rangka untuk pemasarannya," kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).

Hal ini disampaikan Tri saat mendampingi istri Menteri UMKM Tina Astari menghadiri bazar UMKM di kampung digital Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi. Kegiatan ini merupakan rangkaian HUT ke-80 RI juga sekaligus memperingati HUT UMKM Nasional 2025 dan HUT kampung digital UMKM.

Sementara tugas pemerintah daerah kata dia, adalah memastikan bahwa setiap persyaratan adminstrasi para pelaku UMKM ini bisa terpenuhi, seperti sertifikasi halal dan lain sebagainya.

"Saya kira menjadi kolaborasi yang apik kita berbagi tugas sesuai dengan kewenangan yang ada," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/455/3184328/umkm-iW4J_large.jpg
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184096/maman-C0bV_large.png
KUR di Bawah Rp100 Juta Tak Boleh Pakai Agunan, Menteri UMKM Sanksi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement