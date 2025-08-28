UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Jakarta, Ini Buktinya

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Jakarta sekaligus instrumen penting dalam menekan kesenjangan sosial dan menciptakan lapangan kerja.

Hal ini terlihat dari data pertumbuhan ekonomi Jakarta. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di Jakarta mencapai 5,18 persen pada kuartal II-2025. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,12 persen.

"Apresiasi atas sinergi pemerintah dengan Bank Jakarta dan para pemangku kepentingan lain dalam memastikan UMKM mendapatkan perlindungan, kemudahan, dan akses finansial yang memadai," kata Kepala Dinas PPKUMKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo menempatkan dukungan kepada UMKM bukan hanya sebagai program, tetapi sebagai bagian dari jati diri dan tanggung jawab institusi.

"Berkomitmen menghadirkan solusi perbankan yang mudah, aman, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro. Kami percaya keberhasilan UMKM lahir dari ekosistem kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat. Karena itu, kita akan terus memperkuat peran sebagai mitra strategis dalam mendorong UMKM naik kelas, berdaya saing, dan terlindungi,” ujarnya.