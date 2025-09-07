Intip Harta Kekayaan Susilo Wonowidjojo di Tengah Badai PHK Gudang Garam

JAKARTA - Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Gudang Garam, Tuban, Jawa Timur, menjadi sorotan dan viral di media sosial. Video yang beredar menampilkan suasana haru, meliputi puluhan karyawan yang saling bersalaman sebagai tanda perpisahan.

Kinerja keuangan PT Gudang Garam memang mengalami penurunan signifikan. Hal ini tentu berdampak pada kekayaan pemilik perseroan, Susilo Wonowidjojo, yang juga terpantau mengalami penurunan drastis.

Melansir data Forbes, Minggu (7/9/2025), kekayaan Susilo Wonowidjojo terkikis sejak 2019. Dirinya tercatat memiliki harta kekayaan sebesar USD 6,6 miliar atau setara Rp108,6 triliun.

Padahal pada tahun sebelumnya, yaitu 2018, Susilo tercatat memiliki kekayaan sebesar USD 9,2 miliar atau setara Rp149,9 triliun.

Penurunan jumlah harta kekayaan terus berlanjut hingga tahun 2020. Di tahun itu, harta kekayaan Susilo kembali menyusut menjadi USD 5,3 miliar atau setara Rp87,2 triliun.