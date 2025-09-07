Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Harta Kekayaan Susilo Wonowidjojo di Tengah Badai PHK Gudang Garam

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 07 September 2025 |14:05 WIB
Intip Harta Kekayaan Susilo Wonowidjojo di Tengah Badai PHK Gudang Garam
Kekayaan pemilik perseroan, Susilo Wonowidjojo, yang juga terpantau mengalami penurunan drastis. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Gudang Garam, Tuban, Jawa Timur, menjadi sorotan dan viral di media sosial. Video yang beredar menampilkan suasana haru, meliputi puluhan karyawan yang saling bersalaman sebagai tanda perpisahan.

Kinerja keuangan PT Gudang Garam memang mengalami penurunan signifikan. Hal ini tentu berdampak pada kekayaan pemilik perseroan, Susilo Wonowidjojo, yang juga terpantau mengalami penurunan drastis.

Melansir data Forbes, Minggu (7/9/2025), kekayaan Susilo Wonowidjojo terkikis sejak 2019. Dirinya tercatat memiliki harta kekayaan sebesar USD 6,6 miliar atau setara Rp108,6 triliun.

Padahal pada tahun sebelumnya, yaitu 2018, Susilo tercatat memiliki kekayaan sebesar USD 9,2 miliar atau setara Rp149,9 triliun.

Penurunan jumlah harta kekayaan terus berlanjut hingga tahun 2020. Di tahun itu, harta kekayaan Susilo kembali menyusut menjadi USD 5,3 miliar atau setara Rp87,2 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182826//prabowo-YBgF_large.jpg
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182379//ban-o7MP_large.png
5 Fakta Batalnya PHK 280 Pekerja di Pabrik Michelin Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950//phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181500//phk-2WgV_large.jpg
7,46 Juta Rakyat Indonesia Masih Menganggur, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181213//ban-Ds5K_large.png
Michelin Indonesia PHK Ratusan Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/18/3176208//ilustrasi-Xv1A_large.jpg
Imbas Shutdown, Pemerintahan Trump PHK Ribuan Pegawai Negeri AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement