JAKARTA – Siapa Pemilik PT Gudang Garam yang Diterpa Isu PHK Massal? Ini Sosoknya.

PT Gudang Garam Tbk (GGRM), salah satu perusahaan rokok kretek terbesar di Indonesia, dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian karyawannya. Isu ini mencuat seiring menurunnya permintaan rokok di pasar domestik, yang berdampak langsung pada performa keuangan perusahaan.

Fenomena ini membuat publik menyoroti sosok pemilik Gudang Garam, yang dianggap memegang peran penting dalam arah kebijakan perusahaan.

Sosok Pemilik Gudang Garam

Perusahaan ini merupakan warisan keluarga Wonowidjojo, yang dirintis oleh Surya Wonowidjojo. Saat ini, tongkat estafet kepemimpinan berada di tangan Susilo Wonowidjojo, putra dari pasangan Surya dan Tan Siok Tjien.

Lahir di Kediri pada 18 November 1956, Susilo sudah terlibat dalam bisnis sejak masih sekolah menengah. Kariernya di Gudang Garam dimulai pada 1976 sebagai direktur, hingga akhirnya dipercaya menjadi Presiden Direktur pada 2009, menggantikan kakaknya, Rachman Halim.

Di bawah kendalinya, Gudang Garam tidak hanya bergerak di industri rokok, tetapi juga merambah ke sektor lain seperti infrastruktur, agribisnis, hingga pariwisata. Perusahaan ini bahkan menjadi investor utama dalam proyek Jalan Tol Kediri–Tulungagung dan Bandara Dhoho Kediri.

Pabrik Gudang Garam sendiri berdiri di atas lahan luas di Kediri dan Pasuruan, dengan jumlah tenaga kerja mencapai puluhan ribu orang. Kontribusinya terhadap penerimaan negara melalui cukai tembakau menjadikan perusahaan ini salah satu pilar ekonomi daerah.

Kekayaan Susilo Wonowidjojo

Susilo Wonowidjojo tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp46 triliun, meski jumlah tersebut terus berfluktuasi seiring performa perusahaan. Ia dan keluarganya menguasai sebagian besar saham Gudang Garam melalui PT Suryaduta Investama.

Namun, beberapa tahun terakhir, kekayaannya mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2018 kekayaannya sempat menyentuh US$9,2 miliar, kini jumlah itu merosot hingga sekitar US$2,9 miliar atau setara Rp47 triliun. Artinya, dalam enam tahun terakhir, Susilo kehilangan lebih dari separuh hartanya akibat anjloknya kinerja keuangan Gudang Garam.