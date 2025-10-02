Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Info Terbaru BSU 2025 di Oktober, Cek Nama Kamu Termasuk Penerima Apakah Cair?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 02 Oktober 2025 |07:55 WIB
JAKARTA - Pemerintah telah mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 kepada pekerja sebagai stimulus ekonomi periode Juni-Juli. Penyaluran BSU kepada pekerja ini dinilai efektif karena mampu mendorong konsumsi.

Usai penyaluran BSU 2025 kepada pekerja periode Juni-Juli, muncul pertanyaan apakah BSU akan cair lagi pada bulan Oktober 2025. Sebab, Kementerian Keuangan pernah mengkaji rencana perpanjangan BSU untuk pekerja pada kuartal III dan kuartal IV-2025 karena dinilai efektif membantu pekerja.

Namun, hingga peluncuran paket stimulus ekonomi 8+4+5 juga tidak ada BSU untuk pekerja. Salah satu insentif yang diberikan pemerintah untuk pekerja adalah fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji di bawah Rp10 juta.

Dari insentif ini, para pekerja akan mendapatkan tambahan penghasilan kepada pekerja penerima stimulus ini sekitar Rp60.000-Rp400.000 per bulan.

Terkait BSU di Oktober 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada pencairan BSU di Oktober 2025. Masyarakat harus waspada dengan informasi hingga link palsu terkait BSU.

Jika merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, BSU dijadwalkan hanya untuk periode Juni dan Juli 2025. 

Perlu diingat, status penerima BSU yang dicairkan pada periode Juni-Juli 2025 bsia dicek hanya melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id atau situs resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.

 

