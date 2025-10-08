Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sertijab Ketua LPS Digelar Malam Ini, Purbaya Serahkan Tongkat Estafet ke Anggito

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |18:17 WIB
Sertijab Ketua LPS Digelar Malam Ini, Purbaya Serahkan Tongkat Estafet ke Anggito
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menghadiri serah terima jabatan (sertijab). (Foto: Okezone.com/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dijadwalkan berlangsung malam ini di Gedung LPS, Equity Tower, kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Anggito Abimanyu telah diresmikan menjadi Ketua LPS yang baru.

“Besok kalau tidak salah (dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Nanti saya ada pelantikan Ketua LPS dan ada sertijab LPS di LPS,” ujar Purbaya ditemui usai menghadiri acara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Purbaya pun batal menghadiri pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Jakarta, Rabu sore.

Pertemuan yang sedianya akan digelar pukul 16.00 WIB tersebut dibatalkan karena Purbaya memiliki agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, salah satunya sertijab Ketua LPS.

Dalam undangan resmi yang beredar, disebutkan bahwa pertemuan antara Purbaya dan Dody Hanggodo dibatalkan karena adanya penyesuaian jadwal Menteri Keuangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175357//menkeu_purbaya-xk6v_large.jpg
Pecat 26 Pegawai Pajak, Purbaya: Terima Uang di Luar Wewenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175354//menkeu_purbaya-OEyx_large.jpg
Purbaya: Baru Rp7 Triliun dari Pengemplang Pajak Kelas Kakap yang Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175333//anggito_dilanti-jKfn_large.jpg
Anggito Abimanyu Resmi Gantikan Purbaya sebagai Ketua LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175327//anggito-a18K_large.jpg
Anggito Abimanyu Dilantik Jadi Ketua LPS, Ini Mandat Barunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175315//anggito_abimanyu-6kFx_large.jpg
Anggito Abimanyu Siap Dilantik Jadi Ketua LPS 2025–2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175305//ketua_lps-9MNv_large.jpg
Prabowo Lantik Ketua LPS dan Kepala BP BUMN, Ada Nama Arya Sinulingga?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement