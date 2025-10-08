Sertijab Ketua LPS Digelar Malam Ini, Purbaya Serahkan Tongkat Estafet ke Anggito

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dijadwalkan berlangsung malam ini di Gedung LPS, Equity Tower, kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Anggito Abimanyu telah diresmikan menjadi Ketua LPS yang baru.

“Besok kalau tidak salah (dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Nanti saya ada pelantikan Ketua LPS dan ada sertijab LPS di LPS,” ujar Purbaya ditemui usai menghadiri acara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Purbaya pun batal menghadiri pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Jakarta, Rabu sore.

Pertemuan yang sedianya akan digelar pukul 16.00 WIB tersebut dibatalkan karena Purbaya memiliki agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, salah satunya sertijab Ketua LPS.

Dalam undangan resmi yang beredar, disebutkan bahwa pertemuan antara Purbaya dan Dody Hanggodo dibatalkan karena adanya penyesuaian jadwal Menteri Keuangan.