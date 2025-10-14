Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Uangnya Belum Ada!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |17:24 WIB
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Uangnya Belum Ada!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu pengembalian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya mengonfirmasi adanya dana yang ditarik, namun menjelaskan bahwa dana tersebut adalah bagian yang memang belum dialokasikan dan bukan merupakan pengembalian anggaran riil.

Menurut Purbaya, isu yang beredar mengenai BGN mengembalikan dana MBG sebesar Rp70 triliun perlu diluruskan.

"Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menambahkan bahwa dana yang diminta dan belum dialokasikan tersebut sebesar Rp100 triliun, bukan Rp70 triliun.

"Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya enggak ada betulan," tegasnya.

Fokus Kemenkeu saat ini justru pada anggaran MBG yang telah dialokasikan, yakni sebesar Rp71 triliun. Menkeu Purbaya menyoroti bahwa serapan anggaran tersebut masih sangat rendah dan mendesak BGN untuk segera menyalurkannya.

 

