Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sebut Kepercayaan Investor Global ke Indonesia Tetap Kuat, Ini Buktinya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |15:57 WIB
Purbaya Sebut Kepercayaan Investor Global ke Indonesia Tetap Kuat, Ini Buktinya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia tetap solid di tengah dinamika ketidakpastian global.

Hal ini tercermin dari penurunan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dan stabilnya spread terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury).

“Kepercayaan investor tetap terjaga di tengah dinamika global. Kita terhadap yield UST terus menyempit, mencerminkan risiko kurs dan negara yang kian terkelola. Yield SBN 10 tahun turun dari 6,97 persen ke 6,09 persen sejak awal tahun,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menuturkan, spread yield dalam denominasi dolar Amerika Serikat stabil di bawah 100 basis poin (bps). Kondisi ini menandakan tingkat risiko Indonesia di mata pasar global semakin terjaga, seiring dengan fundamental ekonomi yang kuat.

“6,09 persen mungkin terendah sepanjang yang saya tahu. Jadi cost of capital lebih murah dari sebelumnya. Ini menggambarkan orang-orang lebih percaya kepada bond kita walaupun saya nggak suka utang banyak-banyak. Tapi kalau utang bunganya jadi murah, berarti biaya pembangunan akan terus turun ke depan,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177255/menkeu_purbaya-L4FP_large.jpg
Purbaya Akan Investigasi Dana Pemerintah di Simpanan Berjangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177250/menkeu_purbaya-DZg7_large.jpg
Menteri UMKM Ngeluh soal Oknum Bea Cukai, Purbaya: Kalau Ada Kasusnya, Laporkan ke Saya Langsung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177231/luhut_soal_family_office_tak_pakai_apbn-DEIe_large.jpg
Purbaya Ogah Family Office Pakai Dana APBN, Luhut: Tak Ada yang Mau Dibiayai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177176/menkeu_purbaya-x1iC_large.jpg
Bukan Bahas Stimulus, Purbaya Dipanggil Prabowo soal Pupuk hingga Optimalisasi DHE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176996/menkeu_purbaya-5aG2_large.jpg
Ponpes Al Khoziny Pakai APBN? Purbaya: Ada yang Kirim Pesan ke Saya, Jangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176990/menkeu_purbaya-8O9B_large.jpg
Purbaya Tunggu Proposal Resmi Renovasi Pesantren Ambruk Pakai Dana APBN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement