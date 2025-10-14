Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar

JAKARTA - Adu harta kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar. Saat ini Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Sedangkan Atta Halilintar merupakan influencer dan konten kreator yang memiliki basis penggemar cukup banyak.

Berikut adu harta kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar:

1. Raffi Ahmad

seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Harta kekayaan Raffi Ahmad dilaporkan pada 25 Oktober 2024 saat dirinya menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Dalam laporan LHKPN, harta kekayaan Raffi Ahmad mencapai Rp1.033.996.390.568 atau Rp1,03 triliun.

Raffi Ahmad masuk daftar pejabat terkaya di Indonesia dengan harta triliunan Rupiah.

Saat ini pejabat terkaya di Indonesia ditempati Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana.

Dia menteri terkaya di Kabinet Merah Putih dengan kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun berdasarkan LHKPN.