HOME FINANCE

Nusantara Regas Terima Kargo LNG ke-30 Tahun 2025 untuk Jaga Pasokan Energi Jawa Barat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |15:57 WIB
Nusantara Regas Terima Kargo LNG ke-30 Tahun 2025 untuk Jaga Pasokan Energi Jawa Barat
Nusantara Regas terima kargo LNG ke-30 pada 2025. (Foto: dok ist)
JAKARTA PT Nusantara Regas (NR) bagian dari Subholding Gas Pertamina, kembali mendukung keandalan energi nasional melalui penerimaan kargo LNG ke-30 pada 2025 di fasilitas FSRU Nusantara Regas Satu.

Proses ship-to-ship (STS) LNG transfer berlangsung pada 6 Oktober 2025 dari kapal LNG Prima Concord ke FSRU Nusantara Regas Satu dengan volume LNG sebesar 130 ribu m³ yang berasal dari Kilang LNG Tangguh.

Gas hasil regasifikasi selanjutnya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi primer di pembangkit listrik PLN, yaitu PLTGU Muara Karang, Tanjung Priok, dan Muara Tawar. 

Sepanjang Januari–September 2025, Nusantara Regas telah menyalurkan lebih dari 82 juta MMBTU gas, dengan rata-rata distribusi 9,2 juta MMBTU per bulan atau sekitar 305 BBTUD. Capaian ini menegaskan komitmen NR dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi bersih bagi sektor kelistrikan.

“Dengan penerimaan kargo LNG ke-30 ini, Nusantara Regas terus menjaga kontinuitas suplai energi ke kawasan," ujar Direktur Utama PT Nusantara Regas Mohd. Iskandar Mirza.

