HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |09:23 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 7,96 poin atau 0,10 persen ke level 8.132 pada perdagangan hari ini, Jakarta, Jumat (17/10/2025). Namun, penguatan ini tidak bertahan lama, karena semenit kemudian IHSG langsung terkoreksi.

Volume perdagangan tercatat di 2,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp1,9 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 162 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp15,2 triliun.

Sebanyak 207 saham mengalami kenaikan dan 254 saham mengalami penurunan. Kemudian 503 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, mayoritas berada di zona merah seperti sektor energi yang mengalami koreksi sebesar 0,63 persen. Kemudian sektor non siklikal melemah 1,25 persen. Sektor siklikal juga turun 0,13 persen.

Sektor keuangan turun 0,27 persen. Sekolah infrastruktur turun 0,41 persen. Sektor properti dan bahan baku masing-masing naik 0,05 persen dan 0,75 persen. Kemudian sektor transportasi turun 0,21 persen.

Sektor industri turun 0,47 persen. Disusul sektor kesehatan terkoreksi 0,23 persen. Selanjutnya sektor kesehatan turun 1,12 persen.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177170/ihsg_ditutup_menguat-TnXw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177113/ihsg_sesi_i-Znuf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176949/ihsg_ditutup_melemah-0job_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176475/ihsg_ditutup_melemah-kiGW_large.jpg
