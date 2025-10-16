IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke 8.124

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 73,58 poin atau 0,91 persen ke 8.124 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (16/10/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 435 saham menguat, 258 saham melemah dan 263 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp19,3 triliun dari 26,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,02 persen ke 780,01, indeks JII naik 1,20 persen ke 563,83, indeks IDX30 menguat 0,50 persen ke 405,68 dan indeks MNC36 menguat 0,47 persen ke 319,85.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi menguat 0,72 persen, konsumer non siklikal naik 1,45 persen, konsumer siklikal naik 1,94 persen, keuangan menguat 0,11 persen, infrastruktur melemah 0,16 persen, properti naik 1,48 persen, bahan baku naik 1,20 persen, transportasi naik 2,10 persen, industri naik 1,03 persen, teknologi turun 1,17 persen, kesehatan naik 3,25 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) naik 34,34 persen ke Rp266, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) naik 26,98 persen ke Rp80 dan PT Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) naik 25,97 persen di Rp97.