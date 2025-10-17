Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA

(Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa aturan Warga Negara Asing (WNA) memimpin BUMN telah sesuai dengan UU BUMN yang baru. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan BUMN selain Garuda bisa dipimpin oleh orang asing.

"Tidak menutup kemungkinan (Pertamina bisa dipimpin WNA)," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia Tbk resmi mengangkat 2 direksi dari unsur ekspatriat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Kedua orang asing itu antara nail Neil Raymond Nills yang menjabat sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia. Lalu Balagopal Kunduvara yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Prasetyo mengaku belum mengetahui secara pasti perusahaan BUMN mana yang dipimpin oleh warga asing. Dia menjelaskan, proses penerimaan dan klasifikasi jabatan di lingkungan BUMN merupakan kewenangan dari Danantara.