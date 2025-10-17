Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |15:34 WIB
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa aturan Warga Negara Asing (WNA) memimpin BUMN telah sesuai dengan UU BUMN yang baru. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan BUMN selain Garuda bisa dipimpin oleh orang asing. 

"Tidak menutup kemungkinan (Pertamina bisa dipimpin WNA)," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia Tbk resmi mengangkat 2 direksi dari unsur ekspatriat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Kedua orang asing itu antara nail Neil Raymond Nills yang menjabat sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia. Lalu Balagopal Kunduvara yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Prasetyo mengaku belum mengetahui secara pasti perusahaan BUMN mana yang dipimpin oleh warga asing. Dia menjelaskan, proses penerimaan dan klasifikasi jabatan di lingkungan BUMN merupakan kewenangan dari Danantara. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072/pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177045/prabowo_subianto-3ftb_large.jpg
Prabowo Pangkas Jumlah BUMN 1.000 Jadi 200, Warga Asing Bisa Jadi Bos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176946/presiden_prabowo-AKoI_large.jpg
Prabowo Teken UU 16/2025 Ubah Kementerian BUMN Jadi BP BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement