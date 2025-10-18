Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hashim Ungkap Sekolah Rakyat Lahir dari Pertemuan Prabowo dengan Anak yang Terabaikan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |15:39 WIB
Hashim Ungkap Sekolah Rakyat Lahir dari Pertemuan Prabowo dengan Anak yang Terabaikan
Hashim Djojohadikusumo, menceritakan awal mula adanya program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menceritakan awal mula adanya program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo. Program ini lahir dari keprihatinan Presiden terhadap masyarakat terlantar dan tidak memiliki akses terhadap kehidupan layak serta pendidikan di daerah.

Pada awal pemerintahan Kabinet Prabowo–Gibran, Hashim dipanggil ke Istana Negara untuk mendengarkan langsung cerita Presiden mengenai keprihatinannya terhadap keluarga-keluarga yang terlantar dan tidak memiliki akses pendidikan maupun kehidupan yang layak.

"Saya dipanggil ke istana. ‘Sim, sim, saya baru temukan ya. Ada anak kecil namanya Nayla. Anak kecil ini umurnya 4 atau 5 tahun. Tinggal bersama dua saudaranya dan ibunya. Ibunya ditinggal suaminya, dan anak ini tidak diurus," ujarnya dalam acara Doa Bersama Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Hashim mengatakan, berangkat dari hal tersebut, Presiden kemudian mencetuskan program Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang sebagai tempat belajar sekaligus tempat tinggal bagi para siswa, karena turut dilengkapi dengan asrama.

Setelah itu, Hashim menyebut Presiden Prabowo memanggil Menteri Sosial untuk meminta paparan lebih lanjut mengenai kondisi masyarakat di daerah. Hasil dari paparan tersebut menjadi dasar lahirnya program Sekolah Rakyat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177606//hashim-71ME_large.jpg
Cerita Hashim, Ada yang Telepon Prabowo Mau Sogok Rp25 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/470/3177601//hashim-LHCW_large.jpg
Negara Ambil Alih 3,7 Juta Ha Hutan Lindung, Hashim: Semua Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177600//hashim-TQqy_large.jpg
Cerita Hashim Ditelepon Prabowo Dapat Tawaran Uang Sogok USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176564//prabowo_saksikan_penandatanganan_perjanjian_perdamaian_gaza-Leu4_large.jpg
Bersejarah! Prabowo Saksikan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173762//pemerintah-D6wx_large.jpg
Pemerintah Sebut Sekolah Rakyat Putus Mata Rantai Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173365//jurus_prabowo-1WeA_large.jpg
8 Jurus Prabowo agar Rakyat Bisa Punya Rumah, Dulu Bayar, Sekarang Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement