Hashim Ungkap Sekolah Rakyat Lahir dari Pertemuan Prabowo dengan Anak yang Terabaikan

Hashim Djojohadikusumo, menceritakan awal mula adanya program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menceritakan awal mula adanya program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo. Program ini lahir dari keprihatinan Presiden terhadap masyarakat terlantar dan tidak memiliki akses terhadap kehidupan layak serta pendidikan di daerah.

Pada awal pemerintahan Kabinet Prabowo–Gibran, Hashim dipanggil ke Istana Negara untuk mendengarkan langsung cerita Presiden mengenai keprihatinannya terhadap keluarga-keluarga yang terlantar dan tidak memiliki akses pendidikan maupun kehidupan yang layak.

"Saya dipanggil ke istana. ‘Sim, sim, saya baru temukan ya. Ada anak kecil namanya Nayla. Anak kecil ini umurnya 4 atau 5 tahun. Tinggal bersama dua saudaranya dan ibunya. Ibunya ditinggal suaminya, dan anak ini tidak diurus," ujarnya dalam acara Doa Bersama Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Hashim mengatakan, berangkat dari hal tersebut, Presiden kemudian mencetuskan program Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang sebagai tempat belajar sekaligus tempat tinggal bagi para siswa, karena turut dilengkapi dengan asrama.

Setelah itu, Hashim menyebut Presiden Prabowo memanggil Menteri Sosial untuk meminta paparan lebih lanjut mengenai kondisi masyarakat di daerah. Hasil dari paparan tersebut menjadi dasar lahirnya program Sekolah Rakyat.