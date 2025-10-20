Tanda-Tanda Bansos PKH-BPNT Oktober 2025 Sudah Siap Cair, Cek di Sini Link dan Nominalnya

JAKARTA - Tanda-tanda bansos PKH-BPNT Oktober 2025 sudah siap cair, cek di sini link dan nominalnya. Pemerintah kembali menyalurkan bansos PKH dan BPNT tahap 4 yang masuk periode Oktober-Desember 2025.



Bansos PKH dan BPNT ini masuk ke dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah dianggarkan dalam APBN 2025.



Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 4 menggunakan basis data baru penerima bansos yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak 2025. Dengan demikian, tidak semua masyarakat berhak menerima bansos dari pemerintah



"Penyaluran bansos menggunakan DTSEN terbaru hasil verifikasi, validasi yang dilakukan oleh BPS," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan belum lama ini.



Berikut ini tanda-tanda bansos PKH dan BPNT di Oktober sudah siap cair seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (20/10/2025).



Masyarakat bisa mengecek penerima bansos PKH dan BPNT di Oktober 2025 pakai KTP secara online. Berikut ini Okezone rangkum ciri-ciri NIK KTP penerima bansos yang cair di Oktober 2025.



- Nama penerima tercantum dalam DTSEN Kemensos

- Alamat KTP sesuai data domisili penerima di sistem Kemensos

- Nomor Induk Kependudukan (NIK) aktif dan valid di database Dukcapil

- Penerima memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mencairkan bantuan di bank Himbara atau kantor pos

- Jika KTP tidak sesuai data DTSEN, maka bantuan tidak dapat dicairkan karena sistem pencairan berbasis NIK tunggal



Hanya mereka yang sudah terdaftar dan memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tercatat, pemerintah telah mencoret 1,9 juta penerima bansos.



Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT di Oktober 2025 bisa melakukan pengecekan secara online melalui link http://cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.