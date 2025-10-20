Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemiskinan dan Pengangguran Terendah Sepanjang Sejarah, Prabowo: Jangan Cepat Puas

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |16:42 WIB
Kemiskinan dan Pengangguran Terendah Sepanjang Sejarah, Prabowo: Jangan Cepat Puas
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak cepat berpuas diri . (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian positif saat ini, termasuk angka kemiskinan dan pengangguran yang tercatat sebagai yang terendah dalam sejarah Indonesia. Angka kemiskinan turun menjadi 8,47%.

"Ini diberitahu catatannya oleh pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah RI. Kita bersyukur dan berterima kasih, walaupun kita tidak boleh cukup puas," ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 6,76%, atau yang terendah sejak krisis 1998. Namun, Prabowo menilai angka ini masih sangat besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 287 juta orang.

"Sekali lagi, kita tidak boleh puas, karena angka itu cukup besar. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, ini harus kita pikirkan dengan saksama," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
