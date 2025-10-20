Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

77 Ribu Keluarga Tak Lagi Terima Bansos, Ini Penjelasan Mensos

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |18:32 WIB
77 Ribu Keluarga Tak Lagi Terima Bansos, Ini Penjelasan Mensos
Kini, puluhan ribu keluarga penerima manfaat tersebut tidak lagi menerima bansos. (foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mencatat, sebanyak 77 ribu penerima manfaat bantuan sosial (bansos) telah lulus dan naik kelas. Kini, puluhan ribu keluarga penerima manfaat tersebut tidak lagi menerima bansos.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar penerima bansos dapat naik kelas dan diberikan bimbingan untuk menjadi keluarga yang berdaya.

"Maka itu, di tahun ini kita punya lebih dari 77 ribu keluarga penerima manfaat yang sudah graduasi, sudah lulus, dan tidak menerima bansos lagi di tahun-tahun yang akan datang," kata Gus Ipul, Senin (20/10/2025).

Kendati demikian, Gus Ipul berharap jumlah penerima manfaat bansos yang telah lulus bisa meningkat pada tahun depan.

"Kita harapkan tahun depan target kita lebih tinggi, lebih dari 300 ribu keluarga penerima manfaat yang bisa graduasi," ujarnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
