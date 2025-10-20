Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link, Syarat, dan Cara Cek Penerima BLT Rp900.000 yang Cair Tepat di Setahun Pemerintahan Prabowo Gibran

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |21:01 WIB
Link, Syarat, dan Cara Cek Penerima BLT Rp900.000 yang Cair Tepat di Setahun Pemerintahan Prabowo Gibran
Link, syarat dan cara cek penerima BLT Rp900.000 yang cair tepat di setahun Pemerintahan Prabowo Gibran. Bantuan ini cair mulai hari ini.  (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Link, syarat dan cara cek penerima BLT Rp900.000 yang cair tepat di setahun Pemerintahan Prabowo Gibran. Bantuan ini cair mulai hari ini. 

"Jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Nanti mulai hari Senin dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000," kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. 

Bantuan 3 bulan ini merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini. 

"Jadi totalnya tadi untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp30 triliun lebih," jelas Teddy. 

Link BLT Rp900.000

BLT ini bisa diakses pada laman https://cekbansos.kemensos.go.id. 

Syarat Dapatkan Bansos Rp900.000

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Termasuk dalam desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri
- Memiliki rekening bank yang ditunjuk pemerintah

 

