Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |15:03 WIB
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
Mentan Amran/Kepala Bapanas soal Harga Beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah telah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menjaga stabilitas harga. 

“Ada dua cara utama, operasi pasar besar-besaran dan penegakan disiplin terhadap pedagang agar menjual beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika sudah diingatkan tetapi tetap melanggar, izinnya akan dicabut. Ini dikawal langsung oleh Dirkrimsus di seluruh Indonesia atas perintah Bapak Kapolri,” tegas Amran usai rapat koordinasi pengendalian harga beras di Jakarta dikutip, Selasa (21/10/2025).

Amran mengungkapkan, hasil pengendalian harga menunjukkan tren positif dan signifikan.

"Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Mendagri ada 59 kabupaten kota yang harga naik. Dari 514 kabupaten-kota Indonesia, tinggal 59 kabupaten. Dulu sampai 200-an. Intervensi stabilisasi yang kita lakukan terus berjalan,” kata Mentan/Kepala Bapanas Amran.

Dia menambahkan, operasi pasar akan terus digencarkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Kita tidak boleh puas. Stok beras untuk program SPHP masih tersedia lebih dari satu juta ton. Pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan membangun cetak sawah baru di daerah seperti Papua sebagai solusi permanen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3169991/harga_beras_mahal-056r_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Beras Dijual Mahal di Toko Ritel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169742/beras_disalurkan-Jltg_large.jpg
Mentan: Beras SPHP Bakal Disalurkan hingga Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168428/beras-7ZIf_large.jpg
Distribusi Beras Murah Diperluas, 195 Ton SPHP Disalurkan ke 3 Pulau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167673/beras-lu3Q_large.jpg
7 Fakta Stok Beras Premium Kosong di Ritel Modern hingga Panic Buying
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement