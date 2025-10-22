Apakah Ada Pendaftaran PNS di 2026?

JAKARTA - Apakah ada pendaftaran PNS di 2026? jawabannya belum pasti.

Hal ini ditegaskan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Averouce R yang menyebut pelaksanaan seleksi CPNS tahun depan belum dapat dipastikan.

"Keputusan final masih menunggu arahan langsung dari Menpan RB dan BKN meski sejumlah daerah dan instansi telah mulai mengajukan usulan formasi untuk CPNS 2026," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) termasuk CPNS 2026 masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Mekanisme seleksi CPNS 2026 akan melihat kebutuhan dari masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Jadi belum ada kepastian apakah pendaftaran PNS tahun depan ada atau tidak.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan persiapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) termasuk CPNS dan PPPK 2025. Masyarakat diminta untuk menyiapkan dokumen lengkap mengikuti seleksi CPNS dan PPPK 2025.

"Persiapan seleksi ASN 2025 telah dimulai! Segera persiapkan dokumen anda dan ikuti informasi resmi dari BKN dan instansi terkait," tulis pesan BKN dalam situs resminya, Jakarta, Minggu (27/7/2025).